En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,80 ile "Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu”, yüzde 0,64 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,63 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,024965 -0,80 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,150516 -0,64 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,359522 -0,63 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,009593 -0,57 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,056743 -0,49 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,165613 -0,45 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,527997 -0,45 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,163241 -0,45 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 5,623553 -0,43 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,035946 -0,42(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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