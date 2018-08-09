En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,84 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu”, yüzde 0,74 ile "İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu" ve yüzde 0,67 ile "Kare Portföy Bir. Değ. Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,020781 -0,84 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,031531 -0,74 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,002780 -0,67 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 4,914863 -0,60 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 4,951913 -0,59 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,123044 -0,57 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,042468 -0,42 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015857 -0,42 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,037182 -0,34 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021206 -0,24(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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