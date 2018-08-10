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En fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 10.08.2018 15:05 | Son Güncelleme

Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,56 ile "Meksa Portföy İki. Değ. Fon" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,56 ile "Meksa Portföy İki. Değ. Fon”, yüzde 1 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,86 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,052225 -1,56 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042004 -1,00 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,083527 -0,86 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,036076 -0,76 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,399862 -0,69 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,222482 -0,56 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029524 -0,55 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,057036 -0,51 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,389275 -0,48 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,798338 -0,40(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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