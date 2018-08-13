En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 7,85 ile "Meksa Portföy İki. Değ. Fon”, yüzde 6,42 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF" ve yüzde 6,18 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,048125 -7,85 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,469100 -6,42 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039409 -6,18 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,078395 -6,14 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,286151 -5,16 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 0,939422 -4,93 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017813 -4,51 TEB Portföy PY His. Sen. Öz. Fonu (HSYF) 0,672524 -4,42 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052444 -3,92 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,956145 -3,49(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

