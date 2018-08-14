En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 9,98 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)”, yüzde 9,95 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF" ve yüzde 9,23 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,070569 -9,98 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 10,328027 -9,95 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035773 -9,23 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,200438 -6,66 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049229 -6,13 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,023280 -5,26 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,016187 -5,01 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027315 -4,69 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,912685 -4,55 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,128683 -4,53(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

