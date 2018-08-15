En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 6,63 ile "Finans Portföy Gümüş BYF”, yüzde 6,44 ile "Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu" ve yüzde 6,19 ile "Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 9 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)Finans Portföy Gümüş BYF20,806266-6,63Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu0,046822-6,44Finans Portföy Altın BYF22,534486-6,19Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF627,157310-6,11Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu0,040211-5,95TEB Portföy Altın Fonu0,062595-5,69Deniz Port. Altın Fonu0,032339-5,60İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu5,402388-5,57Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,037073-5,53(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

