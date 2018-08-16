En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 10,78 ile "Finans Portföy Gümüş BYF”, yüzde 8,94 ile "Garanti Portföy Yab. (Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F" ve yüzde 8,54 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy Gümüş BYF 18,563353 -10,78 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024839 -8,94 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025320 -8,54 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017670 -8,50 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,028606 -8,47 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,045474 -8,07 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023544 -8,00 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,460767 -7,88 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,038872 -7,81 Finans Portföy Altın BYF 20,777408 -7,80(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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