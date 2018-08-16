FİNANS

En fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2018 15:45 | Son Güncelleme

Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 10,78 ile "Finans Portföy Gümüş BYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 10,78 ile "Finans Portföy Gümüş BYF”, yüzde 8,94 ile "Garanti Portföy Yab. (Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F" ve yüzde 8,54 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy Gümüş BYF 18,563353 -10,78 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024839 -8,94 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025320 -8,54 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017670 -8,50 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,028606 -8,47 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,045474 -8,07 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023544 -8,00 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,460767 -7,88 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,038872 -7,81 Finans Portföy Altın BYF 20,777408 -7,80(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

PARTNERBabamın eli ağırdırBabamın eli ağırdır
TAV'ın yolcu salonu en iyiler arasındaTAV'ın yolcu salonu en iyiler arasında
Aytemiz ve Halkbank'tan işbirliğiAytemiz ve Halkbank'tan işbirliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
En fazla kaybettiren yatırım fonları Fon piyasası

En Çok Okunan Haberler

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye başlandı

Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye başlandı

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Manisa'nın kuru üzümü Çin'e ihraç edilecek

Manisa'nın kuru üzümü Çin'e ihraç edilecek

Recai Şen:Sınır kapılarındaki fahiş yakıt fiyatları ihracata darbe vuruyor

Recai Şen:Sınır kapılarındaki fahiş yakıt fiyatları ihracata darbe vuruyor

TAV'ın yolcu salonu en iyiler arasında

TAV'ın yolcu salonu en iyiler arasında

Aytemiz ve Halkbank'tan işbirliği

Aytemiz ve Halkbank'tan işbirliği

İyilik projeleriyle ihtiyaç sahiplerine destek olabilirsiniz

İyilik projeleriyle ihtiyaç sahiplerine destek olabilirsiniz

DASK “Afet Yönetim Sistemi”ni devreye aldı

DASK “Afet Yönetim Sistemi”ni devreye aldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.