En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 6,70 ile "ICBC Turkey Portföy Altın Fonu”, yüzde 6,69 ile "Deniz Port. Altın Fonu" ve yüzde 6,65 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,022551 -6,70 Deniz Port. Altın Fonu 0,028128 -6,69 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,030953 -6,65 TEB Portföy Altın Fonu 0,054324 -6,43 Ak Portföy Altın Fonu 0,052164 -6,34 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,015937 -6,26 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032343 -6,25 İş Portföy Altın Fonu 0,025078 -6,25 ING Portföy Altın Fonu 0,024801 -6,16 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023763 -6,15(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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