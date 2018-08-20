En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,77 ile "Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu”, yüzde 1,98 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,96 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,022683 -2,77 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,332990 -1,98 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,037691 -1,96 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,052893 -1,88 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,032942 -1,74 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,138161 -1,72 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 208,245991 -1,46 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,152582 -1,39 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,031446 -1,37 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,497680 -1,27 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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