En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,87 ile "Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu”, yüzde 1,44 ile "Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,31 ile "Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F." oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,017716 -2,87 Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,017956 -1,44 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,039327 -0,31 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,694298 -0,31 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 4,965429 -0,31 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,125431 -0,27 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,052750 -0,27 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,604075 -0,27 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,163444 -0,25 Yapı Kredi Port. Dördüncü Değ. Fon 0,012884 -0,21(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

