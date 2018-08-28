En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,96 ile "Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu”, yüzde 0,93 ile "Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu" ve yüzde 0,28 ile "Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,011504 -0,96 Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013331 -0,93 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,014863 -0,28 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 5,678148 -0,22 Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 1,346882 -0,17 Şeker Port. Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,015910 -0,14 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,015007 -0,12 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013500 -0,09 İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon 0,020120 -0,07 Halk Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,012243 -0,07(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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