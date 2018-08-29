En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,42 ile "Fokus Portföy Bir. Değ. Fon”, yüzde 0,38 ile "Kare Portföy Bir. Değ. Fon" ve yüzde 0,33 ile "Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)Fokus Portföy Bir. Değ. Fon5,654169-0,42Kare Portföy Bir. Değ. Fon0,969828-0,38Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,017855-0,33Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,084026-0,31Logos Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu0,012713-0,15Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon0,015480-0,13TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon0,032223-0,12Yapı Kredi Port. Dördüncü Değ. Fon0,012922-0,12TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon0,040126-0,12Oyak Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,018435-0,12(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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