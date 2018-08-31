En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,49 ile "Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)”, yüzde 1,26 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,25 ile "İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,053666 -1,49 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,177413 -1,26 İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 49,037045 -1,25 Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,047377 -1,20 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,050127 -1,17 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 10,541029 -1,15 İş Portföy PY His. Sen. Öz. Fonu (HSYF) 0,014408 -1,15 Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,235813 -1,08 Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,129916 -1,05 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,036494 -1,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

