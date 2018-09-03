En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,77 ile "Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu”, yüzde 2,79 ile "Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 2,74 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,029998 -4,77 Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,399609 -2,79 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 10,252116 -2,74 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,069939 -2,69 TEB Portföy İki. Değ. Fon 0,070109 -2,62 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035544 -2,60 TEB Portföy Bir. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 14,033841 -2,50 TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,039241 -2,40 TEB Portföy İki. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,346395 -2,22 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,859981 -2,09(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

