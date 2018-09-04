En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,63 ile "Vakıf Portföy Euro. (ABD Doları) Borç.Araç.Fonu”, yüzde 0,72 ile "Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,49 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)Vakıf Portföy Euro. (ABD Doları) Borç.Araç.Fonu0,040455-1,63Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu1,375517-0,72İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)63,293396-0,49Tacirler Portföy Değ. Fon0,856023-0,46TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon0,039123-0,30Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,083991-0,29Actus Portföy 2018 Yatırım Dön. Değ. Fon1,275902-0,14Oyak Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,018479-0,11Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,023485-0,06TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu124,573416-0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

