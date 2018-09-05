En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,92 ile "Finans Portföy Gümüş BYF”, yüzde 1,19 ile "Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,97 ile "Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy Gümüş BYF 20,192800 -1,92 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049913 -1,19 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,222946 -0,97 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018449 -0,93 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,086925 -0,92 Finans Portföy BIST-30 End. (HSY) BYF 47,297183 -0,91 İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen. Yoğun BYF 31,789715 -0,90 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,370580 -0,89 Garanti Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030632 -0,89 İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049287 -0,87(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

