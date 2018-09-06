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En fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2018 14:49 | Son Güncelleme

Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,22 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,22 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon”, yüzde 1,94 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,60 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 80,644128 -2,22 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,042755 -1,94 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 10,162206 -1,60 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035324 -1,53 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,031219 -1,52 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 639,248139 -1,51 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,069638 -1,43 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,091081 -1,24 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,049582 -1,23 Finans Portföy Altın BYF 22,963700 -1,19(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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