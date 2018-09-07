En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,42 ile "Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu”, yüzde 2,34 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,28 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,088076 -2,42 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 78,757797 -2,34 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,073028 -2,28 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,041848 -2,12 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,048604 -1,97 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019313 -1,83 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,680356 -1,61 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,023179 -1,56 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,040365 -1,56 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,254449 -1,44(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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