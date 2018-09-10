En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,16 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 3,04 ile "Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 2,89 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,087004 -3,16 Finans Portföy Altın BYF 22,381450 -3,04 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 223,255726 -2,89 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026673 -2,82 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,061047 -2,60 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,221933 -2,59 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 622,740544 -2,54 Finans Portföy Gümüş BYF 19,496071 -2,44 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024338 -2,39 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 77,007555 -2,22(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

