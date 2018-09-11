En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,17 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF”, yüzde 3,02 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,93 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 9,940172 -3,17 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,068212 -3,02 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034687 -2,93 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,059157 -2,52 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,917790 -2,46 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017473 -2,45 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 7,897260 -2,31 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,045220 -2,29 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034932 -2,26 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 60,964880 -2,24(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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