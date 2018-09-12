En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,22 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 1,20 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023938 -1,22 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,145269 -1,20 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,347995 -1,20 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,038994 -1,13 Finans Portföy Gümüş BYF 19,337117 -1,00 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,034208 -0,92 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,054966 -0,88 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,159851 -0,88 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,013185 -0,83 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 219,183723 -0,79(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

