En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 7,78 ile "Alkhair Portföy Kira Sert. (SUKUK) Katılım Fonu”, yüzde 3,37 ile "Alkhair Portföy Bir. Katılım Fonu" ve yüzde 2,02 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Alkhair Portföy Kira Sert. (SUKUK) Katılım Fonu 0,224050 -7,78 Alkhair Portföy Bir. Katılım Fonu 0,043102 -3,37 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,573594 -2,02 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 613,863731 -1,94 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 9,754106 -1,63 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034106 -1,48 Finans Portföy Altın BYF 22,083051 -1,44 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,067231 -1,43 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 220,579283 -1,35 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 60,776735 -1,31(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

