En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,46 ile "Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF”, yüzde 2,07 ile "Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 2,06 ile "Finans Portföy Altın BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 598,745337 -2,46 Finans Portföy Gümüş BYF 18,715651 -2,07 Finans Portföy Altın BYF 21,628971 -2,06 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 216,550565 -1,83 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018775 -1,27 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,060518 -0,85 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,046846 -0,67 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,062058 -0,55 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,047351 -0,38 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 5,688422 -0,34(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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