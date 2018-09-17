En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,62 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 5,05 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 4,91 ile "Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025174 -5,62 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023000 -5,05 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017854 -4,91 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,067881 -4,62 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,032787 -4,62 İş Portföy Altın Fonu 0,026679 -4,61 HSBC Portföy Altın Fonu 2,107252 -4,57 Ak Portföy Altın Fonu 0,055449 -4,56 TEB Portföy Altın Fonu 0,057802 -4,51 Deniz Port. Altın Fonu 0,029982 -4,49(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

