En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,41 ile "Kare Portföy Bir. Değ. Fon”, yüzde 0,42 ile "Taaleri Portföy Değ. Fon" ve yüzde 0,37 ile "Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Kare Portföy Bir. Değ. Fon 0,992342 -1,41 Taaleri Portföy Değ. Fon 0,522911 -0,42 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,279693 -0,37 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,164013 -0,33 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,056342 -0,27 İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,051747 -0,25 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,035700 -0,23 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,360179 -0,23 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,013660 -0,23 ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 1,666992 -0,23(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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