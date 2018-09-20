En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,46 ile "Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF”, yüzde 1,30 ile "Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,05 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 605,806600 -1,46 Finans Portföy Altın BYF 21,877893 -1,30 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 218,828316 -1,05 Finans Portföy Gümüş BYF 19,018999 -0,97 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,061749 -0,96 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022317 -0,82 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,420955 -0,79 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,084122 -0,78 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,602378 -0,76 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036025 -0,75(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

