En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,86 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF”, yüzde 2,57 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,47 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 10,546622 -2,86 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,072883 -2,57 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,036957 -2,47 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,949766 -1,44 Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,174715 -1,14 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,223770 -1,10 İstanbul Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027770 -1,09 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027825 -1,08 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,843199 -1,08 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017734 -1,01(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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