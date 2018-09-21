FİNANS

En fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2018 15:05 | Son Güncelleme

Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,86 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,86 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF”, yüzde 2,57 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,47 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 10,546622 -2,86 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,072883 -2,57 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,036957 -2,47 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,949766 -1,44 Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,174715 -1,14 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,223770 -1,10 İstanbul Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027770 -1,09 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027825 -1,08 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,843199 -1,08 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017734 -1,01(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

PARTNERTürkiye'nin gündemiydiler! Musa ve Sarah'ın son hali inanılmazTürkiye'nin gündemiydiler! Musa ve Sarah'ın son hali inanılmaz
Prof. Dr. Gürsel: YEP büyüme hedefleri oldukça düşükProf. Dr. Gürsel: YEP büyüme hedefleri oldukça düşük
Beta Ayakkabı/İkiışık: Yeniden yapılandırma sürecini başlattıkBeta Ayakkabı/İkiışık: Yeniden yapılandırma sürecini başlattık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
En fazla kaybettiren yatırım fonları Fon piyasası

En Çok Okunan Haberler

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Gerilim dorukta, sular ısındı: Savaşı bize dayatılırsa...

Gerilim dorukta, sular ısındı: Savaşı bize dayatılırsa...

Hotiç ve Yeşil'in ardından Beta da konkordato istedi

Hotiç ve Yeşil'in ardından Beta da konkordato istedi

IMF'den Türkiye açıklaması

IMF'den Türkiye açıklaması

Goldman Sachs altın tahminlerini revize etti

Goldman Sachs altın tahminlerini revize etti

Turizmde Türkiye çağrısı: Yüzde 300 artış bekleniyor

Turizmde Türkiye çağrısı: Yüzde 300 artış bekleniyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Prof. Dr. Gürsel: YEP büyüme hedefleri oldukça düşük

Prof. Dr. Gürsel: YEP büyüme hedefleri oldukça düşük

Beta Ayakkabı/İkiışık: Yeniden yapılandırma sürecini başlattık

Beta Ayakkabı/İkiışık: Yeniden yapılandırma sürecini başlattık

TBB: Yurtdışındaki sınırlı likiditeden ülkemiz de etkilendi

TBB: Yurtdışındaki sınırlı likiditeden ülkemiz de etkilendi

Kripto para ile Türkiye’nin ilk mobilya alışverişi yapıldı

Kripto para ile Türkiye’nin ilk mobilya alışverişi yapıldı

Karadeniz'de palamut bolluğu; fiyatı 5 liraya geriledi

Karadeniz'de palamut bolluğu; fiyatı 5 liraya geriledi

SGP "Sürdürülebilir Ambalaj Kılavuzu" hazırlayacak

SGP "Sürdürülebilir Ambalaj Kılavuzu" hazırlayacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.