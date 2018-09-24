En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,13 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 0,96 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,69 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023858 -1,13 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026228 -0,96 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 75,959188 -0,69 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,013724 -0,49 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,040769 -0,41 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,362101 -0,29 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,151551 -0,27 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,056695 -0,27 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,043175 -0,25 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,070864 -0,20(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

