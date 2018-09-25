En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,06 ile "Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF”, yüzde 2,02 ile "Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,89 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 595,612993 -2,06 Finans Portföy Gümüş BYF 18,802666 -2,02 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029341 -1,89 Finans Portföy Altın BYF 21,526008 -1,68 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 215,431085 -1,62 HSBC Portföy Altın Fonu 2,158198 -1,53 İş Portföy Altın Fonu 0,027279 -1,52 Ak Portföy Altın Fonu 0,056711 -1,52 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,035290 -1,52 TEB Portföy Altın Fonu 0,059275 -1,51(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

