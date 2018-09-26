En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,99 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon”, yüzde 1,88 ile "Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,87 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,204491 -1,99 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,376705 -1,88 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,068827 -1,87 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035606 -1,82 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,077619 -1,81 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031117 -1,76 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,038385 -1,76 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,083956 -1,76 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023419 -1,75 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,315964 -1,67(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

