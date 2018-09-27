En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,21 ile "Finans Portföy Gümüş BYF”, yüzde 2,08 ile "Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,87 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy Gümüş BYF 18,697350 -2,21 Finans Portföy Altın BYF 21,180791 -2,08 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 212,239841 -1,87 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 590,539631 -1,37 Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,382371 -1,13 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,855272 -0,88 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,194118 -0,86 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,041433 -0,80 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,227320 -0,79 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,041115 -0,77(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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