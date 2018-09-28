En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,02 ile "Finans Portföy Gümüş BYF”, yüzde 2,74 ile "Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 2,55 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy Gümüş BYF 18,132283 -3,02 Finans Portföy Altın BYF 20,601339 -2,74 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 206,822818 -2,55 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022854 -1,85 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 579,627236 -1,85 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026096 -1,41 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,082598 -1,18 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,046190 -1,07 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,182445 -0,98 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,519628 -0,91(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

