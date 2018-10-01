En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 21,75 ile "Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu”, yüzde 3,20 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,67 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,081743 -21,75 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,044712 -3,20 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 73,432153 -2,67 İş Portföy Altın Fonu 0,025918 -2,45 Ak Portföy Altın Fonu 0,053863 -2,44 TEB Portföy Altın Fonu 0,056331 -2,44 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031879 -2,43 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,173554 -2,42 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057158 -2,42 HSBC Portföy Altın Fonu 2,051330 -2,42(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Borç yapılandırmasının bozulmaması için son gün! Saat 21.00'de sona eriyor...
İhracatta eylül rekoru kırıldı
Elektrik ve doğalgaza zam geldi
Dolar ne kadar? 1 Ekim dolar kuru ve yorumları
Yapılandırmanın bozulmaması için ilk taksit uyarısı
Otomobildeki ikaz lambaları ne anlama geliyor? Neyi gösteriyor?
Bu uyarıya dikkat! Çeyrek depo benzin ile araba kullanmayın
Dolar ne kadar? 28 Eylül dolar kuru yorumları
Borsa İstanbul'un yeni başkanı Erişah Arıcan oldu
Borsa güne yatay başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum