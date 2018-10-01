En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 21,75 ile "Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu”, yüzde 3,20 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,67 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,081743 -21,75 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,044712 -3,20 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 73,432153 -2,67 İş Portföy Altın Fonu 0,025918 -2,45 Ak Portföy Altın Fonu 0,053863 -2,44 TEB Portföy Altın Fonu 0,056331 -2,44 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031879 -2,43 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,173554 -2,42 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057158 -2,42 HSBC Portföy Altın Fonu 2,051330 -2,42(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

