En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 13,02 ile "İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon”, yüzde 3,52 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF" ve yüzde 3,38 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,009988 -13,02 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,592086 -3,52 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040287 -3,38 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,079526 -3,29 Finans Portföy Gümüş BYF 18,253058 -2,53 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,991769 -2,07 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,919326 -1,91 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 60,793157 -1,81 Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,430241 -1,74 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,022248 -1,60(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

