En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,79 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF”, yüzde 1,67 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,63 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,384360 -1,79 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,078201 -1,67 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039630 -1,63 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017680 -1,14 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,558365 -1,09 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,392583 -1,09 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,342724 -0,98 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028860 -0,97 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,044350 -0,85 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017255 -0,82(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

