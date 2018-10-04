En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,99 ile "TEB Portföy PY Değ. Özel Fon", yüzde 2,54 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF" ve yüzde 2,41 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) TEB Portföy PY Değ. Özel Fon 1,248703 -4,99 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,094974 -2,54 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,076314 -2,41 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,038726 -2,28 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,368148 -1,98 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,975273 -1,96 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,153486 -1,82 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 231,860019 -1,81 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,545747 -1,74 Yapı Kredi Port. BIST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,019666 -1,73(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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