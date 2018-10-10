En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,09 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu”, yüzde 1,05 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 1,01 ile "Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,028110 -1,09 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,066426 -1,05 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024275 -1,01 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,080472 -0,98 Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,039685 -0,97 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,037065 -0,87 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,746687 -0,87 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,360772 -0,86 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,023486 -0,84 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,145748 -0,84(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

