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En fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2018 14:54 | Son Güncelleme

Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 4,92 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,92 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu”, yüzde 4,91 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 4,06 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 68,277354 -4,92 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036170 -4,91 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,063730 -4,06 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,039072 -3,22 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027266 -3,00 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,078143 -2,89 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023598 -2,79 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027125 -2,61 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,019197 -2,59 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 39,523346 -2,59(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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