En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,27 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 3,71 ile "Azimut PYŞ Dördüncü Değ. Fon" ve yüzde 3,56 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,077564 -4,27 Azimut PYŞ Dördüncü Değ. Fon 0,016803 -3,71 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,321230 -3,56 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025924 -3,50 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,036247 -3,23 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,061826 -2,99 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042064 -2,92 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,075883 -2,89 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,035133 -2,87 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,097291 -2,76Analiz içerikleri fonbul.com dan alınmıştır

