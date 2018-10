En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,61 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu”, yüzde 1,55 ile "Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu" ve yüzde 1,17 ile "İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,035662 -1,61 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021030 -1,55 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,058054 -1,17 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,041572 -1,17 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,963625 -1,10 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 574,543495 -1,10 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 210,254909 -1,08 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029657 -1,02 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,283844 -1,01 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076781 -1,01(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)