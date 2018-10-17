En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,07 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,90 ile "İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon" ve yüzde 0,86 ile "Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F." oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025070 -1,07 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,065376 -0,90 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,040471 -0,86 Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,056331 -0,85 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 556,475233 -0,74 Finans Portföy Altın BYF 20,524721 -0,72 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031860 -0,70 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,746848 -0,70 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,100608 -0,66 Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,038231 -0,65(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

