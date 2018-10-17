En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,07 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,90 ile "İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon" ve yüzde 0,86 ile "Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F." oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025070 -1,07 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,065376 -0,90 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,040471 -0,86 Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,056331 -0,85 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 556,475233 -0,74 Finans Portföy Altın BYF 20,524721 -0,72 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031860 -0,70 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,746848 -0,70 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,100608 -0,66 Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,038231 -0,65(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Resmi Gazete'de yayımlandı! Dev proje için acele kamulaştırma kararı
Araç sahiplerini sevindiren gelişme! 28 kuruş sonra benzin ucuzlayabilir
Dolar ne kadar? (17 Ekim 2018 dolar kuru yorumları)
Hediyelik Eşya Satan Web Siteleri (Hangisi Avantajlı?)
Audi’ye 800 milyon avroluk dizel cezası
Dolar ne kadar? Dolar düştü mü? 16 Ekim dolar yorumları
Güneysu'da, 'Erdoğan' turizmi
Otomotiv sektöründe ihracat rekoru geliyor
Milyonları ilgilendiren gelişme! Uzatılmıştı... Bugün son gün
Okuyucu Yorumları 0 yorum