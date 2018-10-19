En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,02 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu”, yüzde 4,98 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 4,78 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,032918 -5,02 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 63,096063 -4,98 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024597 -4,78 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021474 -4,45 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,058457 -4,14 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,128850 -4,11 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,070989 -3,67 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023882 -3,56 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016768 -3,14 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,039140 -2,97(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

