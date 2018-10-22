En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,23 ile "Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu”, yüzde 2,18 ile "İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,83 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028007 -2,23 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,037092 -2,18 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080004 -1,83 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,906516 -1,78 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,159323 -1,76 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,846119 -1,75 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,381860 -1,69 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,039619 -1,62 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041348 -1,55 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,385138 -1,46(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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