En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,02 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)”, yüzde 2,32 ile "İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,31 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 57,534478 -3,02 İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 48,449298 -2,32 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,631319 -2,31 İş Portföy PY His. Sen. Öz. Fonu (HSYF) 0,014419 -2,29 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044263 -2,22 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,038807 -2,05 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027444 -2,01 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,051792 -1,93 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,377803 -1,90 Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,869284 -1,90(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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