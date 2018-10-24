En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,56 ile "Şeker Port. His. Sen. Fonu (HSYF)”, yüzde 2,48 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,47 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Şeker Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,414029 -2,56 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,168918 -2,48 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017263 -2,47 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,057426 -2,47 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,042525 -2,34 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 7,790600 -2,28 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,036264 -2,08 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,106865 -1,98 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026903 -1,97 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,077089 -1,90(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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