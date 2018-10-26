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En fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 26.10.2018 14:43 | Son Güncelleme

Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,58 ile "Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,58 ile "Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F”, yüzde 2,83 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,54 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021649 -3,58 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,071441 -2,83 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,033997 -2,54 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,023100 -1,39 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021651 -1,31 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024157 -1,30 Finans Portföy Gümüş BYF 17,533432 -1,20 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,824720 -1,10 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,819408 -1,00 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,191454 -0,98(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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