En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,98 ile "Finans Portföy Gümüş BYF”, yüzde 3,41 ile "Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 3,36 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy Gümüş BYF 16,915388 -3,98 Finans Portföy Altın BYF 19,553745 -3,41 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 197,104771 -3,36 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,032996 -2,77 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,031884 -2,74 Ak Portföy Altın Fonu 0,051090 -2,69 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,030302 -2,68 HSBC Portföy Altın Fonu 1,952095 -2,67 TEB Portföy Altın Fonu 0,053610 -2,67 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,015781 -2,67(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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