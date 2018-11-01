En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,97 ile "Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)”, yüzde 1,33 ile "Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,24 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039036 -1,97 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016070 -1,33 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,038429 -1,24 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,002657 -1,22 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,824316 -1,18 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,247963 -1,05 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,074908 -0,96 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020552 -0,94 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022990 -0,93 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,032728 -0,92(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

