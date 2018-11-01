En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,97 ile "Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)”, yüzde 1,33 ile "Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,24 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039036 -1,97 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016070 -1,33 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,038429 -1,24 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,002657 -1,22 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,824316 -1,18 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,247963 -1,05 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,074908 -0,96 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020552 -0,94 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022990 -0,93 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,032728 -0,92(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Jim Rogers: Piyasalarda son bir büyük yükseliş görebiliriz
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tarih belli oldu
ÖTV indirimi ile birlikte hangi araç ne kadar olacak?
Dolar ne kadar? 1 Kasım dolar kuru yorumları
Kanada'dan Diyarbakır'a geldi! 4 kıtaya satıyor
Taşıt Kanunu'nda değişiklik Resmi Gazete'de
Dolar ne kadar? 31 Ekim dolar kuru yorumları ve piyasaların beklediği veriler
Türk Hava Yolları'nın (THY) kabin memurları yeni kıyafetleriyle boy gösterdi
2019'da sosyal yardımlardan kimler ne kadar pay alacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum