En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,77 ile "Finans Portföy Gümüş BYF”, yüzde 1,27 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,22 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy Gümüş BYF 16,827271 -1,77 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 61,664241 -1,27 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,070106 -1,22 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,037968 -1,14 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 194,559416 -1,08 Finans Portföy Altın BYF 19,271490 -0,94 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,033453 -0,91 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 520,747243 -0,86 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020743 -0,83 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,055564 -0,75(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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