En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,59 ile "Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 2,32 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,27 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015428 -2,59 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022347 -2,32 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,152081 -2,27 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024460 -2,14 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,381065 -2,09 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,037187 -2,06 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042324 -1,99 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021277 -1,97 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,068730 -1,96 Deniz Port. Altın Fonu 0,027246 -1,88(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

